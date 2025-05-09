Расул Магомедалиев сделал прогноз на бой Мухаммад — Маддалена на UFC 315

Известный российский тренер Расул Магомедалиев высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится на турнире UFC 315 в Монреале (Канада), намеченном на 10 мая…

«Не знаю, очень сложный, интересный бой. Тут скорее 50 на 50, мне даже кажется, что небольшой перевес в пользу победы Маддалены над Мухаммадом — 55 на 45», — сказал Расул Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016-м. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения.