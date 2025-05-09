«Он лучше и мощнее». Магомедалиев высказался о возможном бое Махачева с Маддаленой

Известный российский тренер Расул Магомедалиев поделился мнением о возможном поединке чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и австралийца Джека Делла Маддалены, которому предстоит провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Спортсмены сразятся на турнире UFC 315, который состоится в ночь с 10 на 11 мая.

«Не знаю, кто в итоге победит. Если в титульнике выиграет Маддалена, то я думаю, что Махачев его победит. Ислам лучше, мощнее, ему позволяют габариты конкурировать в этом весе», — сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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