Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 315

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад и представитель Австралии Джек Делла Маддалена успешно прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 315, который состоится в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада).

Оба бойца показали на весах 77,11 кг.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016-м. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения.