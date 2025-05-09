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Валентина Шевченко оказалась легче Манон Фиоро перед боем на UFC 315

Валентина Шевченко оказалась легче Манон Фиоро перед боем на UFC 315
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В ночь с 10 на 11 мая мск в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, в соглавном бою которого выступит обладательница чемпионского титула промоушена в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро, занимающая второе место в рейтинге дивизиона. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Манон Фиоро

По итогам взвешивания Шевченко оказать немного легче соперницы: Валентина показала на весах 56,24 кг, а вес Фиоро составил 56,69 кг.

Всего на счету Шевченко 24 победы, четыре поражения и одна ничья. У Фиоро 12 побед и одно поражение.

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