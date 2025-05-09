Валентина Шевченко оказалась легче Манон Фиоро перед боем на UFC 315

В ночь с 10 на 11 мая мск в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, в соглавном бою которого выступит обладательница чемпионского титула промоушена в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро, занимающая второе место в рейтинге дивизиона. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира.

По итогам взвешивания Шевченко оказать немного легче соперницы: Валентина показала на весах 56,24 кг, а вес Фиоро составил 56,69 кг.

Всего на счету Шевченко 24 победы, четыре поражения и одна ничья. У Фиоро 12 побед и одно поражение.

Шевченко и Двалишвили станцевали лезгинку после побед на UFC 306: