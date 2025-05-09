Физиев ответил, останется ли Махачев чемпионом UFC до конца этого года

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев ответил, сохранит ли действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев свой титул до конца текущего года.

«Лёгкий дивизион сейчас такой непростой, но мне кажется, Ислам сохранит чемпионский пояс, потому что он человек, у которого есть дисциплина и хорошие навыки», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.