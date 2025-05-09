Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев ответил, останется ли Махачев чемпионом UFC до конца этого года

Физиев ответил, останется ли Махачев чемпионом UFC до конца этого года
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев ответил, сохранит ли действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев свой титул до конца текущего года.

«Лёгкий дивизион сейчас такой непростой, но мне кажется, Ислам сохранит чемпионский пояс, потому что он человек, у которого есть дисциплина и хорошие навыки», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Дружба ценой в мечту. Как Махачеву и Мухаммаду поделить заветный пояс?
Дружба ценой в мечту. Как Махачеву и Мухаммаду поделить заветный пояс?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android