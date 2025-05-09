«А нас никто не выгнал». Махачев потроллил Хабиба, вспомнив его скандал в самолёте

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев потроллил своего друга и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, вспомнив скандал с его участием, когда в январе этого года его сняли с авиарейса в США.

«Мы так летели в Дагестан, и никто нас не выгнал из самолёта», — подписал Махачев фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Махачева

Напомним, Нурмагомедова сняли с авиарейса, поскольку у него произошло недопонимание с бортпроводником. Дело в том, что Хабиб занял место у аварийного выхода, поэтому всех пассажиров данного ряда устно спросили — готовы ли они оказать помощь другим людям в случае чрезвычайной ситуации. Россиянин некоторое время не понимал, что от него требуют, однако дал положительный ответ.

Тем не менее менеджер самолёта попросил Хабиба пересесть, так как у него были сомнения в его готовности прийти на помощь, но тот отказался. В результате Орла попросили покинуть самолёт.