Белал Мухаммад: не проведу ни одного тейкдауна, нокаутирую Маддалену за три раунда

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад обещает показать в предстоящем бою с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой величайшие выступление в истории смешанных единоборств. Их бой станет главным событием турнира UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

«Мне нравится эта энергия здесь, я заряжен. Буквально умирал от ожидания моей первой защиты титула, и вот она наконец-то состоится. Осталось буквально пару дней — и вы увидите величайшее выступление в истории ММА. Да, я не проведу ни одного тейкдауна. Вы увидите руки Канело. Я нокаутирую Джека за три раунда», — сказал Мухаммад на пресс-конференции перед UFC 315.