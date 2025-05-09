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Белал Мухаммад: не проведу ни одного тейкдауна, нокаутирую Маддалену за три раунда

Белал Мухаммад: не проведу ни одного тейкдауна, нокаутирую Маддалену за три раунда
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад обещает показать в предстоящем бою с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой величайшие выступление в истории смешанных единоборств. Их бой станет главным событием турнира UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
11 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Джек Делла Маддалена

«Мне нравится эта энергия здесь, я заряжен. Буквально умирал от ожидания моей первой защиты титула, и вот она наконец-то состоится. Осталось буквально пару дней — и вы увидите величайшее выступление в истории ММА. Да, я не проведу ни одного тейкдауна. Вы увидите руки Канело. Я нокаутирую Джека за три раунда», — сказал Мухаммад на пресс-конференции перед UFC 315.

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