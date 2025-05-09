Волков дал прогноз на бой Мухаммад — Маддалена

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков дал прогноз на бой между чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинцем Белалом Мухаммадом и представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой. Их поединок станет главным событием турнира UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

«Это будет классическое противостояние борца и агрессивного ударника. Джек, являясь ударником, будет стремиться нокаутировать Белала и порадовать весь мир тем, что бой не пройдёт скучно в партере под контролем Мухаммада. Белала часто критикуют за то, что он сушит бои, проводя их сверху на сопернике. В этом плане Джек будет противостоять ему и мы посмотрим, насколько сильно всё-таки зрелищность ударной техники сможет конкурировать с прагматичностью борьбы.

Исходя из своего анализа, могу сказать, что Маддалена не обладает достаточными навыками борьбы, благодаря которым тот мог бы противостоять Белалу. В конце концов, если Джек сможет отзащищаться от переводов Мухаммада первые два раунда, то ему всё равно удастся провести тейкдаун и работать в своей привычной манере. На мой взгляд, чемпион проведёт бой в своём обычном стиле, мы не увидим ничего нового от него. Поединок он должен прагматично выиграть», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале I'm not surprised!