Результаты взвешивания участников турнира UFC 315

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 мая, состоялось официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 315, который состоится 11 мая в Монреале (Канада). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами церемонии.

Главный бой вечера, полусредний вес: Белал Мухаммад (77,11 кг) vs Джек Делла Маддалена (77,11 кг).

Женский наилегчайший вес: Валентина Шевченко (56,24 кг) vs Манон Фиоро (56,69 кг).

Полулёгкий вес: Жозе Альдо (64,86 кг) vs Айманн Захаби (64,41 кг)*.

Женский наилегчайший вес: Алекса Грассо (57,15 кг) vs Наталия Силва (57,15 кг).

Лёгкий вес: Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) vs Кайл Преполец (70,76 кг).

Полусредний вес: Майк Мэлотт (77,56 кг) vs Чарли Радтке (77,56 кг).

Женский наилегчайший вес: Джессика Андраде (57,15 кг) vs Жасмин Ясудавичюс (56,24 кг).

Полутяжёлый вес: Модестас Букаускас (92,07 кг) vs Ион Куцелаба (92,98 кг).

Полутяжёлый вес: Навахо Стирлинг (92,98 кг) vs Иван Эрслан (92,98 кг).

Средний вес: Марк Андре-Баррио (83,91 кг) vs Бруно Силва (84,82 кг)**

Полулёгкий вес: Даниэль Сантос (66,22 кг) vs Чон Ён Ли (66,22 кг).

Легчайший вес: Брэд Катона (61,68 кг) vs Бекзат Алмахан (61,68 кг).

Также отметим, что Иан Гарри, являющийся официальным страхующим титульного боя между Мухаммадом и Маддаленой, также успешно уложился в полусредней вес, показав на весах 76,2 кг.

* Изначально бой между Алдо и Захаби должен был пройти в легчайшем весе

** Бруно Силва не смог уложиться в лимит средней весовой категории.