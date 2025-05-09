Топурия: первое, что Ислам ощутит в бою со мной, — желание, чтобы я отправил его в Россию

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия поделился мыслями насчёт потенциального боя с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам даже не сможет дотронуться до моих ног, потому что первое, что Махачев ощутит [в бою со мной], — это желание, чтобы я отправил его обратно в Россию… Единственная причина, по которой этот парень не хочет драться со мной, заключается в том, что он знает: я его побью», — сказал Топурия в интервью на телеканале El Hormiguero.

Топурии 28 лет. Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.