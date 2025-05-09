Белал Мухаммад назвал великого чемпиона UFC, на которого он равнялся. Это не Хабиб

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал, на какого великого чемпиона UFC он равнялся.

«Для меня драться в эти выходные перед Сен-Пьером — предполагаю, что он будет на моём бою — на арене «Белл-центр», где в своё время выступал Жорж, немного сюрреалистично. До дебюта в UFC я ездил в Монреаль и тренировался в Tristar Gym, надеясь, что смогу работать вместе с Жоржем.

Мне довелось тренироваться под руководством Фираса Захаби (главный тренер Сен-Пьера и владелец Tristar Gym. — Прим. «Чемпионата»), а также узнать его мысли о боях. Это было эпично. ЖСП многие признают величайшим бойцом в истории ММА. Я на него равнялся, старался подражать и следил за его боями. Так что будет круто провести бой на той арене, на которой раньше дрался он, в том весе, в котором раньше дрался он. Я планирую устроить шоу для всех канадских фанатов, как всегда делал Сен-Пьер», — приводит слова Мухаммада портал BJ Penn.