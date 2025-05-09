«Был бы рад послужить народу». Ковингтон не исключает участие в выборах президента США

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США в будущем.

«Буду ли я баллотироваться на пост президента США? С большой вероятностью, да. На днях я давал интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News, и у меня сложилось ощущение в ходе разговора с ней, будто она меня подталкивала к тому, чтобы я заявил о намерении уйти в политику. Так что если люди захотят увидеть меня [на этой должности], то я с удовольствием послужил бы народу. Это была бы величайшая честь для меня.

Если бы я стал президентом США, то ввёл бы торговые пошлины против Бразилии, этих грязных животных. Нельзя впускать их в нашу страну. Если ты бразилец и любишь свою родину, то почему не живёшь там?! Почему ты живёшь в Америке и продолжаешь вести себя, как бразилец?! Если ты живёшь в США, то веди себя как американец», — приводит слова Ковингтона портал Sportskeeda.