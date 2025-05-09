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Валентина Шевченко может войти в историю UFC, если побьёт Манон Фиоро

Валентина Шевченко может войти в историю UFC, если побьёт Манон Фиоро
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), которая представляет Кыргызстан и Перу, Валентина Шевченко может стать шестым бойцом в истории североамериканского промоушена, которому удалось победить в 10 титульных боях, если на турнире UFC 315 она одержит победу над француженкой Манон Фиоро. Их поединок станет соглавным событием вечера.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Манон Фиоро

Отметим, что ранее подобное удавалось сделать лишь Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру, Деметриусу Джонсону, Андерсону Силве и Аманде Нуньес.

Напомним, Валентине 37 лет. Она дебютировала в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году. В своём рекорде Шевченко имеет 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей. Имеет чёрный пояс второго дана по тхэквондо и по дзюдо. Является восьмикратной чемпионкой мира по тайскому боксу.

Фиоро, в свою очередь, дебютировала в качестве профессионального бойца ММА в 2018 году. В своём рекорде представительница Франции победила в 12 боях и потерпела поражение лишь в одном поединке.

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