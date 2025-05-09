Валентина Шевченко может войти в историю UFC, если побьёт Манон Фиоро

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), которая представляет Кыргызстан и Перу, Валентина Шевченко может стать шестым бойцом в истории североамериканского промоушена, которому удалось победить в 10 титульных боях, если на турнире UFC 315 она одержит победу над француженкой Манон Фиоро. Их поединок станет соглавным событием вечера.

Отметим, что ранее подобное удавалось сделать лишь Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру, Деметриусу Джонсону, Андерсону Силве и Аманде Нуньес.

Напомним, Валентине 37 лет. Она дебютировала в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году. В своём рекорде Шевченко имеет 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей. Имеет чёрный пояс второго дана по тхэквондо и по дзюдо. Является восьмикратной чемпионкой мира по тайскому боксу.

Фиоро, в свою очередь, дебютировала в качестве профессионального бойца ММА в 2018 году. В своём рекорде представительница Франции победила в 12 боях и потерпела поражение лишь в одном поединке.