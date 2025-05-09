Адесанья: относитесь с уважением к Белалу Мухаммаду. Этот парень — настоящий чемпион

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья призвал людей с уважением относиться к обладателю титула UFC в полусреднем весе американо-палестинцу Белалу Мухаммаду.

«Относитесь с уважением к имени Белала — каждый должен это делать. Я даже не знаю, не является ли это проявлением расизма [со стороны людей, которые его критикуют], учитывая его палестинское происхождение. Просто хочу сказать, что этот человек — настоящий чемпион. Почему-то многие, включая меня, были уверены, что он не сможет победить Леона, но ему, чёрт возьми, просто удалось потрясти мир. Люди могут не любить его из-за того, что Белал не всегда добивается финиша, но к его имени нужно относиться с уважением», — приводит слова Адесаньи аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).