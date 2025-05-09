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Царукян объяснил, когда станет известна информация о его следующем поединке

Царукян объяснил, когда станет известна информация о его следующем поединке
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил, когда станет известна информация о его следующем поединке.

«Я хочу драться либо за титул UFC, либо с кем-то из топ-5. Но я понимаю UFC. Пока предложений нет. Буду ждать новостей от лиги.

После боя Белала с Маддаленой будет понятно, что дальше произойдёт. Ислам решит, оставаться ли ем у в лёгком весе. После его решения будет понятно, когда я буду драться. Хочу подраться с Чарльзом Оливейрой, Джастином Гэтжи, Илией Топурией или Исламом Махачевым. Я достоин драться с ними», — сказал Царукян в видео на своём YouTube-канале.

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