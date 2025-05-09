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Боец UFC Никал: хочу стать чемпионом в борьбе, ММА и WWE

Боец UFC Никал: хочу стать чемпионом в борьбе, ММА и WWE
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Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о возможном проведении совместного шоу промоушена UFC и реслинг-федерации World Wrestling Entertainment (WWE), добавив, что был бы рад стать чемпионом в борьбе, ММА и реслинге.

«Мог бы я в будущем выступить в WWE? Да, безусловно. Если это имеет смысл, на мой взгляд, это было бы здорово, и я всегда был фанатом этого спорта с самого детства. Так что, думаю, что такой кроссовер между промоушенами был бы замечательным. Я бы хотел быть чемпионом в любительской борьбе, ММА и WWE», — приводит слова Никала издание 411Mania.

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