Джон Джонс и Нейт Диаз стали капитанами команд второго сезона реалити-шоу ALF Reality

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс и бывший претендент на пояс UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественник Нейт Диаз стали капитанами команд второго сезона российского реалити-шоу ALF Reality.

«Когда легенды сходятся, рождается истина! В нашем новом реалити Джон Джонс и Нейт Диаз — два титана боевого спорта — станут капитанами команд, чтобы подготовить своих бойцов к величайшему испытанию. Их стиль, их харизма, их непримиримый дух — всё это взорвёт октагон!» — сказано в пресс-релизе ALF Reality.

Фото: Пресс-служба реалити-шоу ALF Reality

Отметим, что съёмки шоу пройдут в Таиланде.