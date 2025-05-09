Махачев сделал однозначное заявление о своём будущем в UFC

33-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере он сделает после того, как пройдёт бой за звание чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между американо-палестинцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой состоится 11 мая и станет главным на турнире UFC 315.

«Главное событие [вечера на турнире UFC] в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но вне зависимости от результата этого поединка, я не собираюсь освобождать пояс в лёгком дивизионе. Мы можем получить настоящего претендента в этом весе», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.