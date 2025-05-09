Абдель-Азиз: Махачев — словно горилла, люди не представляют, насколько он силён

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, рассказал, что его подопечный невероятно силён.

«Ислам — словно горилла: люди не представляют, насколько он силён», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.