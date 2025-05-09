Бенуа Сен-Дени: я вернулся к версии Бога войны. Вы увидите зверя на UFC 315

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени поделился своим настроем перед поединком с канадцем Кайлом Преполецем, который состоится 11 мая в Монреале (Канада) на турнире UFC 315.

«Я вернулся к версии солдата, вернулся к версии Бога войны (прозвище Сен-Дени. — Прим. «Чемпионата»). Вы увидите зверя в клетке, и мне не терпится его выпустить. Моя цель в UFC не изменилась — я хочу драться с лучшими парнями в дивизионе, чтобы самому стать совершеннее и в конечном итоге стать чемпионом UFC.

Я счастлив драться в эту эпоху бок о бок с Сирилом Ганом, Манон Фиоро и прочими французскими бойцами, чтобы попытаться стать лучше в наших весах. Мы часто говорим, что дамы должны идти вперёд. Так что будет здорово, если первым абсолютным французским чемпионом UFC станет она», — приводит слова Сен-Дени пресс-служба UFC.