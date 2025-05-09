«К чёрту, победит нокаутом». Адесанья назвал победителя в бою Мухаммад — Маддалена

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья дал прогноз на бой между обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинцем Белалом Мухаммадом и представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой. Их поединок станет главным событием турнира UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

«К чёрту, победит Джек Делла Маддалена. Вы услышите «и новым чемпионом UFC стал...». Он победит нокаутом. Я верю в это. Погнали, Джек», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения. В данный момент Джек занимает пятое место в топ-15 полусреднего веса.