Мухаммад: Маддалене понадобится рефери, который спасёт его, когда я сломаю этого парня

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад оставил красочное послание своему предстоящему сопернику австралийцу Джеку Делла Маддалене. Их бой станет главным событием турнира UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

«Джеку понадобится рефери в это воскресенье, который спасёт его, когда я сломаю этого парня. Рефери будет оттаскивать меня от него», — сказал Мухаммад на пресс-конференции перед UFC 315.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016 году. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения.