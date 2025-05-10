Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

В воскресенье, 11 мая, в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 315, в главном бою которого встретятся действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад и пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг австралиец Джек Делла Маддалена.

Бой начнётся не ранее 7:00 мск. Данный поединок, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит все самые важные события.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016 году. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения.