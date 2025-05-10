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Валентина Шевченко — Манон Фиоро: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Валентина Шевченко — Манон Фиоро: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 11 мая, в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 315, в соглавном бою которого встретятся обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и второй номер рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро. Бой начнётся не ранее 7:00 мск. Данный поединок, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит все самые важные события.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Манон Фиоро

Напомним, Валентине 37 лет. Она дебютировала в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году. В своём рекорде Шевченко имеет 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей. Имеет чёрный пояс второго дана по тхэквондо и по дзюдо. Является восьмикратной чемпионкой мира по тайскому боксу.

Фиоро, в свою очередь, дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в 2018 году. В своём рекорде представительница Франции победила в 12 боях и потерпела поражение лишь в одном поединке.

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