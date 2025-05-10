WWE Backlash: кард шоу. Титульный бой Сины, комментатор Макафи сразится с экс-чемпионом

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В ночь с 10 на 11 мая в Сент-Луисе, штат Миссури, состоится очередное крупное шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Backlash. Мероприятие пройдёт на стадионе «Энтерпрайз-центр», на котором проводит свои домашние матчи клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом шоу.

WWE Backlash 2025. Кард шоу:

1. Мейн-ивент — Джон Сина (Неоспоримый чемпион) против Рэнди Ортона — поединок за неоспоримый титул.

Фото: wwe.com

2. Лайра Валькирия (Интерконтинентальная чемпионка) против Бекки Линч — бой за пояс.

Фото: wwe.com

3. Пэт Макафи против Гюнтера — первый поединок Гюнтера после поражения в титульном матче с Джеем Усо на WrestleMania 41.

Фото: wwe.com

4. Джейкоб Фату (чемпион США) против Эл Эй Найта против Дэмиена Приста против Дрю Макинтайра — матч четверной угрозы за титул.

Фото: wwe.com

5. Доминик Мистерио (Интерконтинентальный чемпион) против Пенты — титульный поединок.

Фото: wwe.com