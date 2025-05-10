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Жозе Альдо провёл битву взглядов с Айманном Захаби перед боем на UFC 315

Жозе Альдо провёл битву взглядов с Айманном Захаби перед боем на UFC 315
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Жозе Альдо провёл битву взглядов с канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби перед поединком, который станет третьим по значимости на турнире UFC 315. Он пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Жозе Альдо — Айманн Захаби
11 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Не началось
Айманн Захаби

Фото: Кадр из трансляции

Королю Рио 38 лет. Альдо дебютировал в качестве профессионала в августе 2004 года, а в UFC — в 2011 году. Он имеет в своём профессиональном рекорде 32 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и девять поражений.

Амайнну Захаби 37 лет. На профессионально уровне ливано-канадец дебютировал в ноябре 2012 года, а в UFC — в 2017 году. В своём рекорде Айманн имеет 12 побед и два поражения.

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