Жозе Альдо провёл битву взглядов с Айманном Захаби перед боем на UFC 315

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Жозе Альдо провёл битву взглядов с канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби перед поединком, который станет третьим по значимости на турнире UFC 315. Он пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

Фото: Кадр из трансляции

Королю Рио 38 лет. Альдо дебютировал в качестве профессионала в августе 2004 года, а в UFC — в 2011 году. Он имеет в своём профессиональном рекорде 32 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и девять поражений.

Амайнну Захаби 37 лет. На профессионально уровне ливано-канадец дебютировал в ноябре 2012 года, а в UFC — в 2017 году. В своём рекорде Айманн имеет 12 побед и два поражения.