Мухаммад провёл напряжённую дуэль взглядов с Маддаленой, выйдя на неё с флагом Палестины

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад и пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг австралиец Джек Делла Маддалена провели стердаун в преддверии поединка, который станет главным событием вечера на турнире UFC 315.

Отметим, что Белал вышел на дуэль взглядов с флагом Палестины.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016 году. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения.