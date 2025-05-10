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Шевченко и Фиоро провели стердаун в преддверии боя на UFC 315

Шевченко и Фиоро провели стердаун в преддверии боя на UFC 315
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе, которая представляет Кыргызстан и Перу, Валентина Шевченко провела битву взглядов со вторым номером рейтинга UFC в категории до 57 кг француженкой Манон Фиоро в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 315.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Манон Фиоро

Фото: Кадр из трансляции

Валентине 37 лет. Она дебютировала в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году. В своём рекорде Шевченко имеет 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей. Имеет чёрный пояс второго дана по тхэквондо и по дзюдо. Является восьмикратной чемпионкой мира по тайскому боксу.

Фиоро, в свою очередь, дебютировала в качестве профессионального бойца ММА в 2018 году. В своём рекорде представительница Франции победила в 12 боях и потерпела поражение лишь в одном поединке.

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