Объявлен полный кард PFL World Tournament 5, в нём четыре бойца из России с очным боем

Пресс-служба PFL опубликовала полный кард первого этапа турнира PFL World Tournament 5, который стартует в ночь с 12 на 13 июня 2025 года в Нэшвилле (США, штат Теннесси). В 3 из 10 поединков примут участие российские бойцы, при этом в одном из них состоится реванш в полусредней весовой категории между соотечественниками Магомедом Умалатовым и Андреем Корешковым.

PFL World Tournament 5, полуфиналы. Основной кард

Джейсон Джексон (Ямайка) — Тэд Джин (США);

Хесус Пинедо (Перу) — Габриэль Брага (Бразилия);

Логан Сторли (США) — Масаюки Кикуири (Япония);

Мовлид Хайбулаев (Россия) — Тхэ Кюн Ким (Южная Корея).

PFL World Tournament 5, полуфиналы. Предварительный кард

Джереми Кеннеди (Канада) — Адам Борич (Венгрия);

Магомед Умалатов (Россия) — Андрей Корешков (Россия);

Джозеф Лусиано (Австралия) — Сарек Шилдс (США);

Мухамед Берхамов (Россия) — Кендли Сент-Луис (США);

Алексей Перганде (США) — Майк Бардсли (США);

Джейсон Дэннер (США) — Натан Гилмор (США).

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