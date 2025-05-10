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Заур Абдуллаев перевесил американца Рэймонда Мураталью перед боем

Заур Абдуллаев перевесил американца Рэймонда Мураталью перед боем
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В ночь с 10 на 11 мая мск в Сан-Диего (США) пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого поединок за временный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе проведут россиянин Заур Абдуллаев и американец Рэймонд Мураталья. В преддверии спортивного мероприятия оба спортсмена прошли официальную процедуру взвешивания.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Не началось
Заур Абдуллаев

Бой состоится в весовой категории до 61,2 кг. Оба боксёра уложились в лимит: вес Заура составил 61,05 кг, в то время как Мураталья оказался чуть легче, показав на весах 60,96 кг.

Всего на счету Абдуллаева 20 побед при одном поражении. Мураталья принял участие в 22 поединках, в каждом из которых одержал победу.

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