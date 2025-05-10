Отец Фьюри предположил, почему Тайсону присудили поражения в обоих боях с Усиком

Джон Фьюри, отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мыслями о двух поединках с украинцем Александром Усиком. Напомним, в обоих противостояниях Тайсон потерпел поражение.

«Прежде всего нужно сказать, что у него украли пояса, не так ли? Когда нужно платить кучу денег, никто не будет доволен тем, что ты остаёшься чемпионом. На мой взгляд, они не хотели платить ему те же деньги. Вероятно, так. Вероятно, они не смогли бы позволить себе снова платить Тайсону те же деньги, если бы позволили ему остаться чемпионом», — сказал Фьюри-старший на канале Seconds Out в YouTube.

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