Сын экс-чемпиона UFC и WWE Леснара был задрафтован в ведущую юниорскую хоккейную лигу США

14-летний американский хоккеист Дьюк Леснар, являющийся сыном легендарного бойца промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) и World Wreslting Entertainment (WWE) Брока Леснара, был задрафтован под 115-м номером в Западной хоккейной лиге (WHL) командой «Медисин-Хат Тайгерс».

WHL — это одна из трёх ведущих юниорских хоккейных лиг Северной Америки, в которую входят 22 команды, выступающие за Канаду (16) и Соединённые Штаты (шесть). «Тайгерс» базируются в Альберте, Канада.

В сезоне-2024/2025 Леснар набрал в общей сложности 28 очков (15 заброшенных шайб, 13 результативных передач) в 30 матчах за «Нотр Дам Хаундз». На его счету также две шайбы и одна результативную передачу в четырёх матчах плей-офф.

Отец Дьюка Брок — экс-чемпион UFC в тяжёлом весе и многократный обладатель титулов в WWE, а мать — Рене Марлетт Леснар, выступавшая в WWE под псевдонимом Сэйбл.