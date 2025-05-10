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«Он — легенда». Абдуллаев выразил желание провести бой с Ломаченко

«Он — легенда». Абдуллаев выразил желание провести бой с Ломаченко
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31-летний российский боксёр-профессионал из Дагестана Заур Абдуллаев, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях, в преддверии своего поединка с американцем Рэймондом Муратальей выразил желание провести бой с действующим чемпионом мира по версии IBA украинцем Василием Ломаченко.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Не началось
Заур Абдуллаев

«Конечно! Он — легенда. Для меня это огромная возможность заявить о себе. С удовольствием провёл бы бой с ним», — сказал Абдуллаев на пресс-конференции.

Поединок между Абдуллаевым и Муратальей пройдёт за временный пояс IBF, а его победитель должен будет встретиться с Ломаченко за титул, которым владеет украинец. В случае отказа Василия от боя победитель боя Абдуллаев — Мураталья станет владельцем титула Ломаченко.

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