Отец Фьюри: Тайсон выиграл оба боя с Усиком

Джон Фьюри, отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, высказал мнение, что его сын одержал победы в обоих поединках с украинцем Александром Усиком.

«Как по мне, Тайсон выиграл оба боя. Что касается второго поединка, то Тайсон мог бы быть в гораздо лучшей форме, скажем так. И на этом я закончу. Моё представление о том, что такое работа, и представление команды Тайсона об этом отличаются», — сказал Фьюри-старший на канале Seconds Out в YouTube.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года. Тайсон тогда уступил раздельным решением судей по итогам 12 раундов. В реванше, который проходил в декабре 2024 года, Фьюри проиграл уже единогласным решением судей.

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