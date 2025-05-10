Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Фьюри: Тайсон выиграл оба боя с Усиком

Отец Фьюри: Тайсон выиграл оба боя с Усиком
Комментарии

Джон Фьюри, отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, высказал мнение, что его сын одержал победы в обоих поединках с украинцем Александром Усиком.

«Как по мне, Тайсон выиграл оба боя. Что касается второго поединка, то Тайсон мог бы быть в гораздо лучшей форме, скажем так. И на этом я закончу. Моё представление о том, что такое работа, и представление команды Тайсона об этом отличаются», — сказал Фьюри-старший на канале Seconds Out в YouTube.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года. Тайсон тогда уступил раздельным решением судей по итогам 12 раундов. В реванше, который проходил в декабре 2024 года, Фьюри проиграл уже единогласным решением судей.

Материалы по теме
Отец Фьюри предположил, почему Тайсону присудили поражения в обоих боях с Усиком

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android