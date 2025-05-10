Экс-боец UFC и телохранитель Макгрегора обвинён в даче взятки — Roscommon Herald

44-летний бывший ирландский боец ​​смешанных единоборств Чарли Уорд, выступавший в среднем весе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) и являвшийся телохранителем легендарного соотечественника и первого двойного чемпиона Конора Макгрегора, обвинён в попытке подкупить сотрудника полиции Ирландии, сообщило издание Roscommon Herald.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Согласно источнику, Уорд и его сообвиняемый Ноэль Кэрролл обвиняются в попытке подкупа сотрудника полиции за «конфиденциальную информацию». 44-летний Уорд и 57-летний Кэрролл отпущены под залог и предстанут перед судом. Ни один из них пока не признал свою вину. В пятницу оба предстали перед окружным судом Дублина.

В судебных документах говорится, что двое мужчин потребовали компенсацию от сотрудника полиции в обмен на конфиденциальную информацию о другом человеке. Этот инцидент предположительно произошёл 2 марта 2022 года. Уорд обвиняется в совершении аналогичного нарушения 28 февраля 2022 года, а Кэрролл — в том же 26 января 2022 года. Уорда также обвиняют в дополнительном преступлении, заключающемся в том, что он оказывал помощь, подстрекал, давал советы или обеспечивал совершение этого преступления.

Уорд, профессиональный боец ММА со счётом 10-7, дважды выступал в UFC (0-2) и 11 раз в Bellator (7-4). Однако он был наиболее известен своими связями с Макгрегором, с которым он подружился и у которого служил телохранителем. Уорд не выступал в ММА с сентября 2023 года.