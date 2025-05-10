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Василий Ломаченко опубликовал пост на 9 мая

Василий Ломаченко опубликовал пост на 9 мая
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Известный украинский боксёр Василий Ломаченко почтил память погибших в Великую Отечественную войну и поблагодарил всех ветеранов. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях 9 мая.

«Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность. Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни! Поклон всем ветеранам!» — написал Ломаченко, прикрепив к сообщению фото из города Белгорода-Днестровского в Одесской области.

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

В общей сложности Ломаченко за время карьеры к настоящему моменту принял участие в 21 поединке, где одержал 18 побед и потерпел три поражения.

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