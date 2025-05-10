Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: 36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Фото: 36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проходят его тренировочные занятия.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня прошлого года на турнире UFС 303 Макгрегор должен был встретиться с представителем США Майклом Чендлером, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет.

Материалы по теме
Экс-боец UFC и телохранитель Макгрегора обвинён в даче взятки — Roscommon Herald

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android