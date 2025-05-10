Фото: 36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проходят его тренировочные занятия.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня прошлого года на турнире UFС 303 Макгрегор должен был встретиться с представителем США Майклом Чендлером, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет.

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