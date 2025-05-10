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Чемпион UFC Мухаммад прибыл на арену в Монреале в джерси клуба НХЛ «Чикаго»

Чемпион UFC Мухаммад прибыл на арену в Монреале в джерси клуба НХЛ «Чикаго»
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад прибыл на пресс-конференцию в Монреале, Канада, в джерси клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».

Турнир UFC 315 пройдёт на арене «Белл-центр», на которой свои матчи проводит местная хоккейная команда «Монреаль Канадиенс».

Фото: Chris Unger/Getty Images

Белал родился в Чикаго, США, и с давних времён поддерживает местные команды и спортсменов, являясь, например, фанатом популярного американского рестлера из промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Филлипа Брукса, известного как СМ Панк.

UFC 315 станет первым номерным турниром за 10 лет в Монреале. Мухаммад в главном поединке вечера будет защищать титул против Джека Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
11 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Джек Делла Маддалена
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