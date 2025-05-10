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Отец Фьюри оценил шансы, что Тайсон решит возобновить карьеру

Отец Фьюри оценил шансы, что Тайсон решит возобновить карьеру
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Джон Фьюри, отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном возвращении сына в ринг. Ранее Тайсон заявлял, что принял решение завершить карьеру.

«У Тайсона украли пояса. Они отстранили от игры крупнейшего продавца билетов. Потому что без Тайсона не будет партнёров по танцам. Он в этом лучший. Если хочешь денег – больших денег – то без Цыганского короля их не видать. Они прострелили себе ногу. С ним нельзя так поступать. С него хватит. Он считает, что у него украли пояса. И поэтому он думает: «Что ж, продолжайте. Больше никакого Цыганского короля», — сказал Джон на канале Seconds Out в YouTube.

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