«Никогда не хотел быть непобеждённым». Никал — о первом поражении в UFC

Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём первом поражении в карьере, которое он потерпел в поединке с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC on ESPN 67 техническим нокаутом во втором раунде.

«Я никогда не хотел быть непобеждённым чемпионом UFC. Я никогда этого не говорил. Вы можете вернуться к прошлым интервью и вырезать какие-то фрагменты и тому подобное. Моей целью никогда не было стать непобеждённым.

Я полностью осознавал, что поражения были очень и очень вероятны. Моя цель сейчас ничем не отличается. Я просто хочу продолжать становиться лучше и совершенствоваться. Хочу выяснить, насколько хорошим бойцом могу быть, и на самом деле это больше зависит от божьего плана для меня, чем от моего собственного», — приводит слова Никала издание MMAJunkie.