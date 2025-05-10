Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Никогда не хотел быть непобеждённым». Никал — о первом поражении в UFC

«Никогда не хотел быть непобеждённым». Никал — о первом поражении в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём первом поражении в карьере, которое он потерпел в поединке с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC on ESPN 67 техническим нокаутом во втором раунде.

«Я никогда не хотел быть непобеждённым чемпионом UFC. Я никогда этого не говорил. Вы можете вернуться к прошлым интервью и вырезать какие-то фрагменты и тому подобное. Моей целью никогда не было стать непобеждённым.

Я полностью осознавал, что поражения были очень и очень вероятны. Моя цель сейчас ничем не отличается. Я просто хочу продолжать становиться лучше и совершенствоваться. Хочу выяснить, насколько хорошим бойцом могу быть, и на самом деле это больше зависит от божьего плана для меня, чем от моего собственного», — приводит слова Никала издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Боец UFC Никал: хочу стать чемпионом в борьбе, ММА и WWE
Материалы по теме
UFC 315: Мухаммад и Маддалена обещают кровавую битву! Чем закончится титульный бой? LIVE
Live
UFC 315: Мухаммад и Маддалена обещают кровавую битву! Чем закончится титульный бой? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android