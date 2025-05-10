«При всём уважении к Усику». Отец Фьюри ответил, в чём Тайсон превосходит украинца

Джон Фьюри, отец боксёра Тайсона Фьюри, выразил уверенность, что поединки с участием его сына наиболее выгодные для организаторов в финансовом отношении.

«Поединок Усика и Дюбуа никогда не соберёт столько же трансляций, как бой Тайсона. При всём уважении к Александру Усику – он великий боец, но он не в состоянии продавать так же, как Тайсон», — сказал Джон на канале Seconds Out в YouTube.

Тайсон свои последние два боя проводил с украинцем Александром Усиком и в обоих потерпел поражения. В середине января 2025 года спортсмен заявил, что принял решение завершить карьеру.

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Тайсон Фьюри — о завершении карьеры: