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Топурия оставил послание в адрес Махачева из двух слов

Топурия оставил послание в адрес Махачева из двух слов
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал свою тренировку.

Илия Топурия показал видео с тренировки:

В качестве подписи к видео спортсмен написал «Счастливой субботы», отметив россиянина Ислама Махачева.

Напомним, недавно президент UFC Дана Уайт подтвердил, что результат боя Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 может сыграть значительную роль в определении следующего соперника Топурии на UFC 317, который запланирован на конец июня. Ожидается, что испанский спортсмен грузинского происхождения встретится либо с Махачевым, либо с бразильцем Чарльзом Оливейрой. UFC 315 состоится в ночь с 10 на 11 мая.

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