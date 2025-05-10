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Боец UFC: когда окажусь на вершине — вы приползёте ко мне на коленях

Боец UFC: когда окажусь на вершине — вы приползёте ко мне на коленях
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Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), обратился ко всем фанатам, которые критиковали атлета после первого поражения в карьере в поединке с Ренье де Риддером на турнире UFC on ESPN 67.

«Что касается меня, то я смотрю на весь этот негатив, и всё, что я говорю, это просто: «Идите к чёрту» (в оригинале Никал использовал более грубую и нецензурную лексику. — Прим. «Чемпионата»). В конце концов, говорите, что хотите. Но когда я снова окажусь на вершине и стану чёртовым чемпионом мира, вы все приползёте ко мне на коленях. Так всегда бывает. И я плюну вам прямо в лицо.

Вот как я буду относиться к вам, ребята. И плохая новость для каждого из вас, кто скажет что-нибудь плохое — у меня память, как у слона», — приводит слова Никала издание MMAJunkie.

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