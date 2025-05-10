Волков назвал фаворита в бою Валентины Шевченко и Манон Фиоро на UFC 315

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков поделился мнением о предстоящем поединке представительницы Киргизии Валентины Шевченко и француженки Манон Фиоро. Спортсменки сразятся в соглавном событии турнира UFC 315, который пройдёт в ночь с 10 на 11 мая.

«Два спортсмена с совершенно противоположной историей. Валентина развивается, показывает всё время что-то новое. База Фиоро – каратэ, кикбоксинг. У неё агрессивный стиль в клетке. Она идёт без поражений, что очень круто. Бой обещает быть напряжённым и технически насыщенным. Валентина постарается навязать свой темп и проявить свой опыт. Фиоро будет более агрессивно работать. Её задача – темп взвинтить, навязать свою работу и не дать Валентине диктовать условия поединка. Ключевым фактором будет то, что Фиоро ещё не проходила пятираундовую дистанцию, в отличие от Валентины, и здесь, в поздних раундах, для неё будет проверка навыков в условиях чемпионского боя.

На мой взгляд, у Валентины очень большой шанс победить. Навязать работу, может быть, партер, или клинч, или борьбу. Но Фиоро всё ещё остаётся опасной соперницей. Не надо забывать, что она ещё никому не проигрывала. Сейчас она идёт в UFC на серии из 11 побед и вполне может приложиться так сильно, что весь план Валентины на бой вылетит из головы. Хотя, конечно, Валентина такое позволить обычно не может, но всякое бывает в нашем спорте. Наверное, преимущество за Валентиной, но Фиоро нельзя скидывать со счетов. Она может показать себя и удивить весь мир», – сказал Волков на канале I`m not surprised в YouTube.

Шевченко и Двалишвили станцевали лезгинку после побед на UFC 306: