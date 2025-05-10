Тренер двукратного чемпиона UFC Круза рассказал, из-за чего Доминик доминировал

Эрик Дель Фиерро, являющийся тренером бывшего двукратного чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круза, рассказал о том, что являлось преимуществом Круза в октагоне. Доминик завершил карьеру в феврале 2025 года.

«Он всегда был феноменальным спортсменом. Я думаю, что самой сильной стороной Доминика всегда было его мышление. Он никогда не позволял скептикам или толпе влиять на то, кто выйдет против него на бой. Как и у любого спортсмена, у вас есть какие-либо сомнения. У вас есть страхи.

Я думаю, его настрой был таков, что он смог преодолеть все эти травмы, и пройти через всё, и по-прежнему выходить на ринг, побеждать и оставаться на вершине на протяжении стольких лет. Сейчас, когда он переходит к чему-то другому в своей жизни, то всё ещё придерживается этого образа мыслей и готов передать его и начинающим бойцам», — приводит слова Фиерро издание MMAJunkie.

Круз провёл 28 боёв в MMA, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.