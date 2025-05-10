Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весе канадец Жорж Сен-Пьер назвал самого сложного соперника в карьере.

«Я бы сказал, что самым сложным бойцом, с которым мне доводилось сражаться, был Би Джей Пенн. Его прозвали Продиджи, поскольку он стал первым небразильским победителем чемпионата мира по джиу-джитсу среди носителей чёрного пояса.

Он был настоящим вундеркиндом и в то время считался идеальным бойцом. Его скорость была поразительной. Когда мы бились в первый раз, я выбросил удар, а этот парень был уже позади меня.

Я подумал: «Как такое возможно? Этот парень словно телепортировался». Би Джей был невероятно быстрым и мастеровитым парнем, с ним было очень трудно справиться», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.