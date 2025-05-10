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Чемпион UFC Анкалаев вместе с сыном нанёс символический удар в матче «Динамо» Мх — «Зенит»

Чемпион UFC Анкалаев вместе с сыном нанёс символический удар в матче «Динамо» Мх — «Зенит»
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев вместе с сыном нанёс символический удар в футбольном матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

Отметим, что Магомед присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк», выйдя на поле с портретом своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне. На момент написания новости ни одна из команд не открыла счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. На кону стоял титул UFC в полутяжёлом весе. Победу одержал Магомед единогласным решением судей.

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