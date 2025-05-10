Чемпион UFC Анкалаев вместе с сыном нанёс символический удар в матче «Динамо» Мх — «Зенит»

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев вместе с сыном нанёс символический удар в футбольном матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

Отметим, что Магомед присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк», выйдя на поле с портретом своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне. На момент написания новости ни одна из команд не открыла счёт.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. На кону стоял титул UFC в полутяжёлом весе. Победу одержал Магомед единогласным решением судей.