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Видео: Двалишвили дерётся с человеком в костюме гориллы

Видео: Двалишвили дерётся с человеком в костюме гориллы
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили присоединился к популярным спорам в интернете о том, кто бы победил в схватке один на один — человек или горилла, сняв забавное видео, в котором он проводит спарринг с человеком в костюме животного.

В конце видео оказывается, что в костюме гориллы всё это время был таджикский боец UFC Муин Гафуров.

Следующий поединок грузинский атлет проведёт против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США). Для бойцов это будет реванш.

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