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Фото: официальный постер к турниру UFC Fight Night с Камару Усманом и Хоакином Бакли

Фото: официальный постер к турниру UFC Fight Night с Камару Усманом и Хоакином Бакли
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Пресс-служба североамериканского промоушена UFC опубликовала официальный постер к предстоящему турниру UFC on ESPN 69, в главном поединке которого состоится противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Нигерийский кошмар разделил октагон с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии шести побед.

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