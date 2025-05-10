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Инсайдер сообщил, когда пройдёт титульный реванш между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой

Инсайдер сообщил, когда пройдёт титульный реванш между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой
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Авторитетный инсайдер и корреспондент журнала The Ring Майк Коппингер сообщил со ссылкой на свои источники, что реванш между чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе американцем Себастьяном Фундорой и представителем Австралии Тимофеем Цзю состоится 19 июля в Лас-Вегасе.

Первый бой между Фундорой и Цзю состоялся 31 марта 2024 года на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США). Тогда бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победителем раздельным решением судей был признан Себастьян. Для Тимофея это поражение стало первым в карьере.

Ранее стало известно, что организация WBO лишила титула Себастьяна Фундору из-за реванша с Тимом Цзю.

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